Ficha Limpia y mugres varias: la mentira como sustento político es ilevantable

Más allá de lo jurídico, en tiempos de religiosidad por el advenimiento del papa León XIV, es oportuno recordar que la mentira es un pecado, el octavo prohibido en la lista de los más graves. Pero, además, en la política no le ha ido muy bien a quienes armaron historias para darle sustento a la realidad que a toda costa querían plantear, no porque la construcción fuese mejor o peor, sino por defraudar a partir del engaño. La mentira del político no se perdona no por las consecuencias, que pueden ser más o menos nefastas, sino porque la opinión pública pierde la confianza cuando nota la intención manifiesta de los dirigentes de defraudarla. Es una lápida.