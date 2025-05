Gestión de la basura: conflicto entre la ex adjudicataria y el Consorcio

En tanto, la presidenta de la Girsu aseguró que no existe tal deuda. “A esa suma la desconocemos porque ellos no cumplen con varias cuestiones, entonces se les hacen deducciones por incumplimiento contractual. Lo demás son saldos de facturaciones desde enero hasta abril; pero de abril tienen los plazos suspendidos porque no presentaron toda la documentación de respaldo, y la facturación de enero todavía no vence. Estamos al día”, remarcó.