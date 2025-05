Tensión PRO-La Libertad Avanza: ¿se enfría el pacto electoral?

“Este Gobierno defraudó a todos los argentinos en la ilusión de ir hacia una sociedad normal, donde los corruptos no puedan participar de la política. No puede haber caído la ley. Esto así de golpe no puede haber pasado. El Gobierno es el único responsable”, sentenció Mauricio Macri. El ex mandatario insistió con la idea de que LLA “se equivoca de adversario” y que el PRO “no tiene ninguna responsabilidad” en lo sucedido en el Senado. “Esta mujer (Silvia Lospennato) batalló durante nueve años cuando nos trataban de locos y ahora vamos al recinto, están los votos, lo dice el jefe de gabinete hace 72 horas y hoy el Presidente dice que no estaban”, afirmó.