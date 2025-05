Frida Khahlo en Tucumán, a través de Laura Azcurra: “encarnarla fue muy doloroso”

- A la hora de trabajar el método de composición de personajes no hay uno solo, hay varios. Si bien yo tengo una formación lo que sería de teatro clásico luego estudié comedia del arte y eso me llevó a estudiar máscara neutra y eso me llevó a profundizar y entrenar en la improvisación que es otra rama teatral y donde todo eso se complementa con mis estudios de flamenco. Me gusta pensar que cada actor tiene su método, y vamos usando las diferentes herramientas como si fuese un enorme baúl de herramientas donde vamos usando cada cual depende de lo que requiera el trabajo, ¿no? Esto es un oficio, entonces me gusta pensar en que de acuerdo a lo que se necesite y a lo que requiera el personaje se utilizan las herramientas.