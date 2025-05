Javier Milei: “El peso seguirá existiendo y se va a usar para pagar impuestos”

Los impuestos se seguirán pagando en pesos, aseguró ayer el presidente Javier Milei, al salir al cruce de que se podría usar los dólares del colchón para hacer frente a vencimientos de gravámenes. Pero el jefe de Estado dijo que la idea de su gobierno es que haya cada vez más dólares circulando en la economía argentina. “Todos que decían que no iba a levantar el cepo en un año electoral; bueno, muchachos, el cepo es un instrumento de tortura y no hay nada que justifique perder la libertad o entregara. Entonces conseguimos U$S 20.000 millones cash y a pesar de todos los pronósticos hicimos lo que había que hacer y sacamos el cepo”, enfatizó en un discurso en el mercado del Latam Economic Forum 2025.