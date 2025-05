Luis Caputo apuesta a un nuevo blanqueo para captar más dólares

Cada vez que la Argentina entra en crisis o se enfrenta a una tormenta financiera global, los ahorristas apelan al dólar y los guardan “bajo el colchón”. Es el esquema tradicional de atesoramiento para que el capital no pierda valor en un país inflacionario. Según los datos oficiales, se estima que todavía hay fuera del sistema unos U$S 200.000 millones en poder de los argentinos y que no fueron captados por el blanqueo de capitales que está llegando a su fin (reportó ingresos superiores a los U$S 20.000 millones a través de cuentas bancarias). “La idea es comprar lo que quieras y que nadie te pida explicaciones”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, al anticipar las medidas que tienden al libre uso de la divisa estadounidense. Con esto no sólo se reactivará el consumo (por ejemplo en electrodomésticos), sino también al mercado automotor, los paquetes turísticos y las operaciones inmobiliarias que, generalmente, se pactan en dólares.