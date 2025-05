Se conoció cuando serán las elecciones en Atlético Tucumán: ¿se postulará Mario Leito?

Con la convocatoria confirmada, ahora será tiempo para formar listas, un período que en cualquier proceso de este tipo no estará exento de incertidumbre hasta pocos días antes del comicio. La intención del oficialismo es llegar a una lista de unidad, pero el segmento de esta parte de la masa societaria quiere que siga en ejercicio el actual presidente, Mario Leito. El abogado no confirmó ni por sí ni por no. Hace pocos días en una nota en LA GACETA, explicó que “mi familia me pide que descanse”. Si la decisión es dar un paso al costado, Mario Ávila e Ignacio Golobisky serían los candidatos para encabezar la lista oficial.