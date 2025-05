León XIV, el nuevo Papa que vivió en Perú y quiere hablar de un modo distinto a los jóvenes

El entonces cardenal Prevost había anticipado en una entrevista concedida a la agencia oficial de comunicación Vatican News su deseo de que el próximo Papado mantenga las líneas de trabajo de Francisco en la pobreza, la migración y la juventud. Esta conversación días después de la muerte del sacerdote argentino. "Queda mucho por hacer, hay que continuar. (Francisco nos deja) un espíritu, una actitud fundamental para todos nosotros", dijo Prevost. Y agregó: "no podemos detenernos, no podemos volver atrás. Tenemos que ver cómo quiere el Espíritu Santo que sea la Iglesia hoy y mañana, porque el mundo de hoy, en el que vive la Iglesia, no es el mismo que el de hace 10 o 10 años". El sucesor de Francisco expresó: "el mensaje es siempre el mismo, anunciar a Jesucristo, anunciar el Evangelio, pero la manera de llegar a la gente de hoy, a los jóvenes, a los pobres, a los políticos, es diferente". El nuevo Papa subrayó que Bergoglio había dejado un mensaje fuerte a las autoridades del mundo y que es necesario ir "hacia adelante".