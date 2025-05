Cruce entre el PRO y el oficialismo por la caída del proyecto de Ficha Limpia en el Senado

Desde el PRO, Lospennato redobló la crítica y defendió su accionar. “Después de leer el infame comunicado de La Libertad Avanza, donde se lavan las manos y me acusan a mí -que no soy senadora ni pedí la sesión-, no puedo hacer más que sentir asco por cómo subestiman a los argentinos”, dijo. También recordó que, en noviembre, ocho diputados libertarios faltaron a una sesión clave alegando excusas inverosímiles como problemas estomacales o la pérdida de un avión.