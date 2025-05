Ricardo Darín y Julio Chávez: un cruce de comentarios de dudosas intenciones

Ni dimes, ni diretes entre Darín y Julio Chávez

Cuando le consultaron directamente por los dichos de Chávez, Darín respondió: “Yo no tengo ningún dime ni direte con él, lo único que hago es hablar maravillas de él. No sé qué le pasó, no solo yo, nadie lo sabe. Escuché lo que dijo". El actor de "El secreto de sus ojos" no dejó el tema allí, sino que agregó: “Los más malos, como vos y yo, podemos inferir que se trata de una ironía, pero la verdad es que yo no tengo absolutamente nada contra él. Es raro que diga 'No lo conozco', yo lo conozco hace 50 años, me acuerdo bien de él".