Iggy Pop vuelve a la Argentina: cuándo se presenta y cómo comprar las entradas

En esta nueva oportunidad de poder ver a una de las leyendas vivas del rock, el público argentino podrá escuchar clásicos como “Lust for Life”, “The Passenger”, “Candy” o “I Wanna Be Your Dog”. También esperan que La Iguana incluya en la playlist algunos de los temas de Every Loser, su último álbum. La producción del evento está a cargo de DF Entertainment y DG Experience.