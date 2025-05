“Tómense un tecito mientras tanto": el sorpresivo enojo de Lewis Hamilton con el equipo de Ferrari

El conflicto se agravó tras un auto de seguridad virtual. Hamilton, con mejor ritmo que su compañero, se quedó detrás de Leclerc y exigía una orden de equipo. “Estoy arruinando mis neumáticos detrás suyo. ¿Quieren que me quede sentado detrás de él toda la carrera?”, lanzó con fastidio. Desde el muro respondieron. “Queremos dejarle el DRS a Charles. Sigan así”. Poco después llegó la orden: “Intercambien posiciones”. Pero Hamilton no dejó pasar la oportunidad para otra ironía. “Tómense un tecito mientras tanto. No es un buen trabajo de equipo. No diré nada más”.