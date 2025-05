El hermano de María Becerra contó cómo se encuentra la cantante después de su embarazo ectópico

¿Qué es un embarazo ectópico?

El embarazo ectópico se produce cuando un óvulo fertilizado se implanta fuera del útero, generalmente en las trompas de Falopio, aunque también puede ocurrir en los ovarios, el cuello uterino o en la cavidad abdominal. Normalmente, el óvulo fertilizado viaja hacia el útero para implantarse y desarrollarse, pero en un embarazo ectópico, este proceso no ocurre correctamente. Como resultado, el embarazo no puede avanzar de manera saludable, y el feto no tiene oportunidad de desarrollarse adecuadamente.