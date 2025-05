Rihanna espera su tercer hijo: así fue su sorpresiva aparición en la Met Gala

“Una vez más, demostró que en el Met no solo se viste, se comunica”, escribió la revista Hola! sobre Rihanna. Es que no solo los trajes están atravesados por el arte que impone cada edición, sino que los artistas también aprovechan el gran evento para comunicar. Rihanna no es la primera –y probablemente tampoco sea la última– en dar una noticia tan importante en esta alfombra.