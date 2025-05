Los mejores videojuegos de zombies, según la Inteligencia Artificial

El furor por los zombies ha vuelto a conquistar a los fanáticos de los videojuegos, impulsado en parte por el estreno de la segunda temporada de The Last of Us, serie inspirada en el aclamado título de Naughty Dog. En este contexto, la Inteligencia Artificial ChatGPT elaboró una lista con algunos de los mejores videojuegos del género, destacando aquellos que no solo marcaron un hito en la historia del gaming, sino que también definieron nuevas formas de narrar y jugar.