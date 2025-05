¿Qué se sabe de la producción y el estreno de la temporada 3 de House of the Dragon?

La serie House of the Dragon, uno de los mayores éxitos televisivos de los últimos años, sigue consolidando su lugar como un fenómeno global. Ambientada siglos antes de los acontecimientos de Game of Thrones, esta producción de HBO ha sabido capturar a millones de espectadores, explorando el auge y caída de la Casa Targaryen y expandiendo el universo creado por George R. R. Martin. No sorprende, entonces, que la confirmación de una tercera temporada, poco antes del estreno de la segunda, haya desatado expectativas y especulaciones entre los fanáticos.