Wendy Sulca reapareció y habló del bullying que sufrió con “La Tetita”

Wendy Sulca defendió a artistas huancavelicanas

Rápidamente la imagen de Wendy Sulca se convirtió en meme con motes que la relacionaron a sus célebres canciones “La Tetita” y “Cerveza, Cerveza”. Por eso apareció en su propia cuenta de TikTok para apoyar a Taipe y Crispín. “Yo no me voy a burlar porque yo también he sido esa niña”, sentenció Sulca para iniciar el video.