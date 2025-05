Macri habló del rol que desempeñará en las legislativas en Ciudad de Buenos Aires

Durante una entrevista en TN, el fundador del PRO fue consultado sobre la posibilidad de competir por una banca en el Senado en estos comicios de medio término. Si bien evitó responder de forma directa, reiteró: “He dicho que no tengo vocación de ser candidato. Nadie me creyó en el 2023. Ahora no me van a creer”. Según Macri, es momento de que nuevas figuras tomen el relevo y continúen con “las ideas de cambio que el Pro trajo a la política a la Argentina, que hoy lleva adelante La Libertad Avanza a nivel nacional, y el Pro en la Ciudad”. En ese marco, opinó que en la fuerza que fundó “no se necesita una motosierra”, sino evaluar “dónde seguir mejorando”.