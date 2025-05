Hubo desahogo en el Monumental, pero los hinchas de Atlético Tucumán coinciden con el pedido a los directivos

Frente al estadio, en la salida tras el último partido, las opiniones se cruzaban con fuerza. Para Ariel Torres, un hincha de 42 años que no se pierde un partido de local, el rendimiento fue decepcionante. “Ganamos al final, pero no podemos engañarnos. Fue un torneo muy flojo. Hay que traer jugadores que marquen la diferencia, porque con lo que tenemos no alcanza. Así no nos va a dar para pelear nada”, remarcó el simpatizante que no se quedó a celebrar el triunfo que marcó el fin del semestre por el torneo doméstico.