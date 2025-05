Cartas de Lectores VII: modelos de gobiernos

Lamentablemente para los argentinos el rumbo es incierto, seguimos deambulando y padeciendo por salir de esta triste realidad. Se puede coincidir y no con los mensajes políticos, se puede ser paciente y no con los gobiernos de turno, se puede creer y no en las profecías de quienes conducen la nación. El problema de la ciudadanía y no es de ahora es que la mayoría nos convencemos de que la cura nacional es el síntoma que nos dicen que debemos aceptar sin mirar que son los mismos de siempre los falsos profetas. Puedo nombrar a oficialismo y oposición, son los mismos quizás en distintas sillas o canales de televisión. ¿Milei es lo mismo? Sí lo es; basta con mirar su gabinete, donde se encuentran fracasos de gobiernos pasados y hasta ideologías opuestas. ¿Cristina es lo mismo? También lo es; acaso quien se vuelve bueno sin aceptar todos los errores basados en la soberbia y el sectarismo. Vamos bien, te dicen, pero vivimos mal; son los mismos de siempre disfrazados de modelos de gobiernos.