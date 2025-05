Crónicas de guerra: el testimonio de la enfermera Silvia Santucho

“Solo tuvimos seis meses de adiestramiento militar en el Hospital Naval Puerto Belgrano (en adelante HNPB), porque éramos Enfermeras Universitarias y se respetaba nuestro título. Siento una gran satisfacción y felicidad por ser parte de las 800 mujeres que ingresamos ese 16 de febrero de 1981 y abrimos las puertas grandes de una Armada que solo era de hombres y preparada para ellos. En esos meses trabajamos en las diferentes especialidades del HNPB. Al tener la especialidad materno infantil me designaron a las Salas de Pediatría y Neonatología como ayudante de Cargo del (Suboficial enfermero) SSEN Coronel, un gran hombre consciente del cambio, que me enseñó a moverme dentro de Marina con todo lo que debía aprender y más. Era correcto, me respetaba y lo respetaba, recuerdo cuando me llamaba la atención por comportarme como civil. En medio de una lógica resistencia ante nuestra presencia. Era un mundo de hombres. También, como militar hacíamos guardia de 24 horas en la Guardia Médica. El 9 de julio, al egresar, nos separaron entre los hospitales HNPB y (Pedro Malli) HNPM, en el Puerto Belgrano (HNPB). Quedamos cinco enfermeras, y en la Escuela de Sanidad tres enfermeras.; tuve que trabajar muy duro para demostrar que podía ser buena mujer, buena enfermera y buena militar”.