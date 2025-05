Luis Zazano: “Se elige al sucesor de Pedro, no de Francisco”

El presbítero e historiador de la Arquidiócesis tucumana, Marcelo Lorca, aporta: “la Iglesia tiene un sistema, una forma de vida, una estructura, que permite que siga su camino, su peregrinaje normal, aunque no haya Papa, aunque haya Sede vacante”. “Obviamente, la figura del Papa es vínculo de unidad. Es muy importante sea quien sea, y es una necesidad para toda la Iglesia saber que hay alguien que está confirmándonos a todos en la fe; pero la Iglesia sigue caminando, sigue andando, sigue funcionando tanto en lo religioso como en lo administrativo. No deja de celebrar, no deja de creer, no deja de enseñar... sigue sus propios carriles en este tiempo, sabiendo que será relativamente corto”.