Un nuevo y lúcido viaje a Malvinas

Atisbos entre cocinas

Otra es la historia del mozo de la Casa Rosada, Ascasubi, y del cocinero, Juárez. Son testigos de fragmentos de cuanto ocurre allí. Tienen acceso a los despachos sólo para servir café. En esas ocasiones tienen contados minutos para escuchar lo que se habla y para atisbar de reojo los gestos de los uniformados. No tienen la película completa, pero captan lo suficiente como para saber que los Estados Unidos no van a estar del lado argentino del conflicto. También unos pocos flashes de la Plaza de Mayo les bastan para tener un termómetro no sólo de la sociedad sino de la suerte de los dictadores. Tres son las “plazas” que pasan ante sus ojos, tras los visillos de las ventanas de la Casa Rosada. La de finales de marzo de 1982, escenario de la primera protesta contra los perpetradores de delitos de lesa humanidad que se hicieron del poder seis años antes, mediante el golpe del 24 de marzo de 1976. Están lo más escondidos posible, no sea que alguien vaya a “buchonear” (verbo tan querido por los golpistas…) que había empleados viendo la protesta. En esa manifestación denuncian secuestros, torturas, asesinatos, robo de bebés y demás horrores violatorios de los derechos humanos. Una bomba de estruendo estremece los cristales y los decide a retirarse.