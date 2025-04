Mario Vargas Llosa 1936-2025: su vida y su obra

No he leído jamás un solo texto de un pensador liberal que justifique dictaduras. Todo lo contrario. Si uno se identifica con la democracia, las políticas solamente pueden resultar de consensos, como el que hoy tiene Chile, un consenso que está detrás de las políticas liberales que aplica un gobierno de derecha como el actual pero también lo aplicaba el gobierno de la Concertación. El resultado es un crecimiento económico extraordinario y un gran fortalecimiento de las instituciones democráticas. Si no se rompe este modelo seguramente Chile será el primer país latinoamericano en salir del subdesarrollo para pasar a formar parte del primer Mundo. Ese es el liberalismo que defendemos… No creo que las libertades sean separables. Creo que la libertad política es fundamental. Pero creo que la libertad económica es un complemento indispensable si queremos que una sociedad progrese, se modernice, cree riqueza, trabajo, oportunidades para todos. La libertad individual y la libertad social son dos caras de una misma cosa. Creo que la libertad no es divisible. Quienes lo hacen, terminan acabando con la libertad”.