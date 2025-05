Un exvolante de Boca liquidó a Riquelme: “Él es el técnico”

"Más allá de que él diga que no, que contrata a los técnicos y que no se mete en la formación ni en nada, yo creo que sí: se mete, opina, modifica, y a veces eso perjudica. Los técnicos quizás no quieren venir porque no quieren intercalar conversaciones sobre la formación, cómo trabajar un equipo o cómo pedir jugadores con él", disparó Basualdo.