El truco para volver a dormir si te despertaste a las tres de la madrugada

Entender al cerebro en modo alerta

La doctora Fiona Barwick, directora del Programa de Sueño y Salud Circadiana de la Universidad de Stanford, explicó a Self, revista especializada en salud, que es normal despertarse varias veces durante la noche. El problema no es el despertar en sí, sino la reacción emocional que se desencadena. Durante la segunda mitad del sueño, el cerebro opera más desde el sistema límbico, que regula el miedo y la ansiedad. Esto aclara por qué, al abrir los ojos a las 3 AM, la mente puede quedar atrapada en pensamientos catastróficos o preocupaciones exageradas.