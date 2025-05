Argentina lidera el ranking de países con más "burnout" del continente

Este malestar no viene solo: ansiedad, insomnio, irritabilidad, depresión y adicción al trabajo son síntomas frecuentes entre quienes padecen burnout. A pesar de la gravedad del problema, muchos trabajadores no buscan alivio: un 23% no hace nada al respecto y un 4% asegura que no piensa hacer nada para mejorar su situación.