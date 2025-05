La advertencia de Guardiola sobre su futuro tras el Manchester City: “Necesito parar un tiempo”

No hay dudas de que Pep Guardiola es uno de los mejores entrenadores del planeta. En el Manchester City ganó 18 títulos, entre los que se destaca la Champions League de la temporada 2022/23. Sin embargo, el presente del equipo no es alentador para el DT: no peleó la Premier League, quedó eliminado en la actual edición de la “Orejona” y sufrió más derrotas que nunca. Solo le queda la posibilidad de pelear por la FA Cup —en la que jugará la final contra el Crystal Palace— y el Mundial de Clubes.