Llamados a concurso para el Ministerio Pupilar y de la Defensa

Según fuentes de Casa de Gobierno, en este momento no es prioridad y seguramente se decantarán por algunos de los propuestos luego de las elecciones. Uno de los eventos que levantó polémica en el marco de las designaciones de jueces fue el intento de la Legislatura, con aval de un sector del Poder Judicial y sobre todo del Ministerio Fiscal, de intentar, mediante una ley, equiparar el trabajo de los auxiliares fiscales con el de los fiscales. Estos últimos no son elegidos por el CAM y se concluyó que no podían tener las mismas prerrogativas que los fiscales, aunque la ley ya había sido sancionada. Luego de varios tiras y aflojas, el gobernador, Osvaldo Jaldo, decidió vetarla. La figura se sigue usando y a decir tanto en el Ministerio Fiscal como en la Defensa, los auxiliares se han vuelto imprescindibles. En ese marco, el 28 de abril el titular del Ministerio Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro, firmó una resolución llamando a interesados a cubrir 50 cargos vacantes de auxiliar judicial.