Kueider considera "injusto" tener que ir al penal de Ezeiza y criticó a Arroyo Salgado: "Yo respeto a rajatabla las leyes"

El exsenador enfrenta en Paraguay una causa por contrabando y otra por presunto lavado de dinero. Sin embargo, mantuvo su inocencia y aseguró que el dinero incautado provenía de Paraguay, de “otras operaciones” que “no eran suyas”. Sumado a esto, subrayó que no tenía intención de fugarse: “Yo me podía haber ido a la Argentina esa misma noche, me podía haber vuelto, yo no estuve detenido. Nunca estuve detenido".