Preocupación por la salud de Martín Ortega, el hijo de Palito Ortega

Bajo perfil

Pese a la fama de su familia, Martín lleva su vida con el más bajo perfil posible. Es fotógrafo y trabaja junto a su hermano Sebastián en la productora Underground, donde se desempeña como asesor artístico, como a él le gustaba que lo llamen. “Lo mío es una especie de curaduría. El trabajo de productor no lo sabría hacer. Te exige mucho de oficina, hay que llamar para contratar gente. Lo que yo hago es recibir los libros, pulir, finalmente reeditar. En realidad me meto en todo: que no haya incoherencias en alguna escena, o detalles que tienen que ver con la estética y actores”, dijo a los medios hace algunos años, en 2019.