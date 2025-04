Arranca el torneo Apertura femenino de la Liga Tucumana

Atlético Tucumán Negro vs. San Miguel Arcángel

San Miguel vs. Unión San Andrés

Áfica vs. Fundación Valiente Guerrero

Atlético Concepción vs. Escuela Municipal de Lules

Fútbol Formativo: semillero en expansión

Además de las competencias mayores, la Liga apuesta con fuerza a las formativas. A las ya consolidadas categorías Sub 12 y Sub 15, esta temporada se sumará la Sub 9, con el objetivo de seguir promoviendo la práctica del fútbol entre niñas y adolescentes.