La presión de los taxistas acelera el debate por las apps de transporte

Finalmente, Arnedo afirmó que la coexistencia entre los distintos servicios de transporte es posible “solo si generamos una competencia leal”. “Si existen Uber y demás plataformas, es porque el usuario las ha escogido, ya sea porque el servicio es mejor, o más económico o ambas cosas. Nuestra tarea no es prohibir ni adecuar las plataformas al Sutrappa, sino establecer lineamientos básicos que doten de un marco normativo tanto a los taxis como a los particulares, que les permita competir de forma leal, y que sea el usuario quien decida cuál servicio usar según su propia conveniencia”, argumentó. “El consenso real que debemos alcanzar es en definitiva con el usuario, con el ciudadano que hoy no está siendo escuchado y cuyos reclamos por la mejora del servicio no están siendo atendidos”, concluyó.