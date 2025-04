El problema de las tarjetas de colectivos: dónde se consigue actualmente la Tarjeta Independencia

Fabiana, que trabaja en el kiosco de 25 de Mayo y Santa Fe, comentó: “Ayer a la tarde nos trajeron 500 tarjetas para vender, ahora al mediodía ya me quedan solo 100. Dentro de una hora se acaban, seguro. Desde el lunes a la mañana no teníamos tarjetas y es tan sorpresivo cuando te las traen que no sabes cuándo habrá para poder informar bien a la gente”. Karina se encontraba en esa esquina: “Están vendiendo una por persona, pasaré más tarde a buscar otra porque en realidad necesito tres para mis hijos. Todos los días nos movilizamos en colectivo. Vivo en la Banda del Río Salí y nos trasladamos en el 123. Yo soy fonoaudióloga y veo pacientes a domicilio y tengo que movilizarme. El servicio es pésimo, no mejoró en nada y de repente cambiar las tarjetas… hacen lo que quieren y no piensan en el usuario”.