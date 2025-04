Esta es la proteína número uno para aumentar la masa muscular, según especialistas

El mejor alimento para aumentar la masa muscular

Los dietistas deportivos consultados coincidieron en que el mejor alimento no era ni el pollo ni el bife de carne, si no el salmón. "El salmón es un alimento de primera para desarrollar músculo porque aporta proteína de alta calidad junto con nutrientes potentes que favorecen la recuperación y el crecimiento", afirma Amy Goodson, MS, RD, CSSD , dietista deportiva y presentadora del podcast The Sports Nutrition Playbook.