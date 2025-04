La promesa que el papa Francisco le hizo a una sastre y que cumplió al llegar al Vaticano

El video ya acumula más de 53 mil “me gusta” y cientos de comentarios agradeciendo su testimonio. Uno de ellos aporta un detalle adicional: “Una tarde estaba charlando con Graciela en la oficina de su inmobiliaria de la calle Las Flores y sonó el teléfono: era Jorge Bergoglio. La llamó para que le haga la sotana ya que asumía como cardenal. Graciela me contó ese día que Jorge no quería usar sotana, pero no le quedaba otra, y que le pidió que fuera lo más humilde posible”.