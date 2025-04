Caso $Libra: Francos negó que hubiera "pagos" para reunirse o influir sobre Javier Milei

Momentos tensos

La diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva, quien dio inicio a la interpelación a Francos, agradeció al jefe de Gabinete por su presencia en el recinto y procedió con su primera pregunta. “Usted arrancó haciendo hincapié en que no existía relación con las personas que gestaron la estafa, pero sí habló de vínculos previos. Olvidó sin embargo mencionar que Milei promocionó junto a Novelli otra estafa llamada Vulcano y mencionar a Julian Peh, CEO de la empresa que creó Libra, con quien también el Presidente mantuvo un vínculo”, marcó Selva.

“Olvidó mencionar hechos muy importantes, que dejarían entrever una posible coordinación casi cronométrica entre el tuit de Milei y lo que creó desde la creación del token Libra”, señaló luego.

Y tras ello cuestionó: “Diez minutos antes de que se publique el tuit de Milei, se creó el pool de liquidez, donde los inversores compran el token. A las 19.01 empiezan las primeras compras y 22 segundos después, el Presidente hace su tuit en X. ¿Por qué el Presidente afirma que difundió la información cuando en realidad fue la primera persona en dar a conocer esto en la red social X?”.

Francos terminó su exposición inicial con una aclaración sobre la ausencia del titular de la Comisión Nacional de Valores

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, terminó su exposición inicial y ratificó nuevamente que el Presidente y sus funcionarios no mantuvieron ningún tipo de vínculo con el proyecto o la moneda LIBRA.

“No existió ninguna vinculación contractual o beneficio económico, compromiso, acuerdo o participación de ninguna índole, entre el Presidente y sus funcionarios con las personas vinculadas a la moneda LIBRA”, señaló Francos.

“El accionar del Presidente no implicó compromiso alguno por parte del Gobierno nacional, que sin perjuicio de ello el mandatario actuó con prudencia y responsabilidad al retirar su publicación personal”, argumentó Francos.

Tras ello, Francos finalizó su intervención con una aclaración sobre la ausencia del titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, a la sesión.

“Como se expresó que no había concurrido el presidente de la CNV, quiero decir que estuve reunido con él la semana pasada y esta semana está en viaje oficial, pero claramente no es de las personas obligadas a concurrir a una interpelación, sin perjuicio de lo cual, él se ofreció a participar de las respectivas comisiones con absoluta libertad cuando Uds. lo necesiten”, concluyó al respecto para dar inicio a la rueda de preguntas que encabezan los bloques que pidieron la interpelación.