Residuos: el consorcio metropolitano presentó las nuevas maquinarias adquiridas

La jefa municipal criticó a los vecinos por ciertos comportamientos que no ayudan en la gestión de los residuos. "El contenedor está vacío, pero la gente tira las cosas fuera del contenedor o tiran cosas que no se deben, por ejemplo si saco una puerta de una casa no la puedo tirar en el contenedor -advirtió-. Debemos tomar conciencia, porque no podemos dejar tirado a la vuelta del contenedor", agregó.