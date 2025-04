Polémica en el Vaticano: un cardenal sancionado por abuso llegó a Roma en pleno duelo por Francisco

"No he cometido ningún delito ni he abusado sexualmente de nadie ni en 1983, ni antes ni después", remarca el texto, en el que el cardenal confirma la existencia de una denuncia en su contra en 2018. Además, denunció que las medidas dispuestas por el papa Francisco se tomaron “sin haber sido escuchado, sin saber más y sin que se abriera un proceso”.