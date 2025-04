¿El fin de las chispas en la F-1? El novedoso cambio que solucionaría un problema en los circuitos

Pese a esas señales de advertencia, no se implementaron cambios inmediatos, ya que los incendios en China ocurrieron en sesiones previas a la carrera principal y no afectaron el desarrollo del evento. No obstante, el problema reapareció con fuerza en el Gran Premio de Japón de este año. Las cámaras en cámara lenta revelaron con claridad cómo las chispas de los vehículos encendían los pastizales secos que bordean el trazado de Suzuka.