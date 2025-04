Feria del Libro: Malvinas, de lo que se habló y de lo que se calló

Pérez-Reverte, periodista, ensayista y escritor, aseguró que “la cultura no es importante para ser cultos, sino para entender el mundo, y más ahora: Trump, las crisis económicas, Putin, la guerra de Ucrania…” “Estamos asistiendo al final de un mundo, de una cultura y de una civilización. Es una etapa muy interesante. Viene otra, mejor o peor, no me meto porque no voy a estar. Pero asistir con lucidez, con cultura, con libros leídos, al final de un mundo, es un privilegio. La vida me ha dado el regalo de ver cómo se acaba un mundo”, dijo.