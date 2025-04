"El cigarrillo electrónico ya está prohibido por ley en espacios cerrados, pero el Gobierno no lo cumple. Generosamente, hoy los especialistas médicos nos advierten sobre los peligros del vapeo, pero el problema no está en la falta de normativa, sino en la falta de respuestas del Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa con las normas cuando llegan a 25 de Mayo y San Martín? Parece increíble que tengamos que exigirle a las máximas autoridades de la provincia que cumplan con la ley cuando deberían dar el ejemplo. Pero es peor aún cuando se trata de un problema recurrente: hace menos de un mes le tuvimos que advertir que había una norma sobre patovicas que no reglamentaron y por eso seguimos viendo golpizas que se viralizan", reclamaron los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos al conocerse el debate que se abrió en la Legislatura sobre cigarrillos electrónicos.