VIDEO. Campero destacó que Javier Noguera puede dar una sorpresa en los comicios de octubre

Con Catalán

En el plano local, Campero señaló que mantiene buena relación con Lisandro Catalán, vicejefe de gabinete del interior, y aseguró que el funcionario nacional aún no tiene decidido ser candidato en octubre. Sobre Roberto Sánchez deslizó que se encuentra en conversaciones y conjeturó que Ricardo Bussi también podría ser candidato en los próximos comicios. En otras líneas, pidió que la oposición de la provincia sea competitiva y remarcó que “será importante la persona (que se postule), pero también lo discursivo”. “¿Cuál es la idea? ¿Quiénes van a ser? No tengo ningún problema en seguir trabajando. Mi objetivo es transformar Tucumán”, puntualizó. Por último, habló de la situación que atraviesa el peronismo tucumano, con la interna entre dirigentes del ala kirchnerista y los dialoguistas con el gobierno de Milei: “El gobierno tiene su falencia. Lo tiene a Javier Noguera que me parece que es un jugador con discurso y lo hace con cierta convicción. Él es alguien que piensa lo que está diciendo. Su vinculación con Cristina o con ese sector la tiene desde hace muchos años y me parece que puede ser una sorpresa en este proceso electoral, sobre todo por el desgaste que puede tener el Ministro del Interior (Darío Monteros) con el caso de los fondos, una causa que pega en la línea de flotación”.