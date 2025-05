¿Querés trabajar en un crucero? Todo lo que tenés que saber antes de embarcarte

¿Qué formación o experiencia se necesita?

No es obligatorio tener un título universitario, pero sí experiencia previa en áreas como gastronomía, hotelería, limpieza, ventas, entretenimiento o atención al cliente. Además, es requisito obligatorio realizar el curso STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping), que certifica formación en primeros auxilios, supervivencia en el mar, prevención de incendios y seguridad personal. Este curso dura entre 5 y 7 días y es fundamental para poder trabajar legalmente en un crucero.