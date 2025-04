¿Mauro Icardi perdió? El futbolista incumplió y no podrá ver a sus hijas por un tiempo

El fin de semana no resultó como se había planificado o, al menos, no como lo había previsto la Justicia. Los protectores de las niñas alegaron que "no se encontraban emocionalmente preparadas para un encuentro en el que participan personas ajenas al vínculo paterno-filial y entendiendo que dicha situación podría haber afectado su vivencia del encuentro, se resolvió suspender el encuentro de revinculación inicialmente previsto con el progenitor".