“Ella siempre cae bien parada”: el filoso mensaje de L-Gante sobre Wanda Nara

Enseguida añadió: “He visto que dio algunas palabras. No he visto el video, he visto algunos textos”, relató en referencia a la entrevista que dio la conductora para LAM. Pero sus declaraciones no terminaron allí, sino que completó la frase con una polémica indirecta. “Pero hay algunas mujeres a las que les gusta caer bien paradas”, dijo con una sonrisa irónica.