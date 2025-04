CFK apuntó contra el FMI por pedir que voten al Gobierno en octubre

La ex presidenta Cristina Fernández apuntó contra la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, tras sus recientes declaraciones en las que instó a la Argentina a “mantener el rumbo” y a "no descarrilar la voluntad de cambio", en medio del proceso electoral que se avecina, a días de que el organismo aprobó el primer desembolso de los U$S 20.000 millones de deuda que contrajo el Gobierno de Javier Milei.