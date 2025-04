Cómo frenar la tos y proteger la garganta con estos 10 remedios caseros

Después de un proceso catarral o una gripe puede quedar una tos irritativa que se comporta de forma similar a la alérgica y que no acaba de desaparecer, incluso después de haber seguido un tratamiento. Aunque ésta no responde a ningún trastorno serio, es una auténtica molestia porque provoca dolor muscular en la caja torácica y a veces no deja dormir.