De troqueles al chip: cómo podría cambiar la forma de votar

El funcionario explicó que en la mayoría de los estados de México aún se vota con boleta papel, pero hay un nuevo impulso de que la votación electrónica se aplique en todo el país dentro de poco tiempo. En este marco, Aguirre Arias remarcó que los medios tradicionales y las redes sociales serán clave en difundir cómo funciona el sistema. “Personal del Instituto Electoral también va a los domicilios a explicar a los ciudadanos en sus casas. La adaptación suele ser rápida”, señaló. En cuanto al ahorro de dinero por la menor utilización de papel, comentó que en Jalisco comprar 1.200 urnas costó cerca de U$S 1,5 millón, y en las elecciones con boleta en papel el gasto ascendía a U$S 10 millones. “El gasto en papel es casi 10 veces más que el electrónico. Cabe recordar que las urnas electrónicas son una sola inversión, no se compran cada año”, remarcó.