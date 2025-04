¿Diego Maradona reconoció a sus hijos tras una charla con el Papa Francisco?

En una entrevista con Futurock, Valdés relató que Maradona le pidió encuentros con el Papa en reiteradas ocasiones. En una de las visitas, el “10” habría abrazado a Francisco por la cintura y recibido un mensaje que caló hondo en su vida. “Diego, lo necesito para pelear por la paz del mundo y contra el hambre. ¿Me ayuda?”, fueron las palabras que, según Valdés, le dirigió el Papa. Ante el pedido, Maradona cerró los ojos y tuvo un encuentro espiritual con “Doña Tota”. “La vi a mi mamá en el cielo y a él en la tierra. No me pasó nunca en la vida. Este hombre es distinto. No es como el otro, que era arquero y no entendía nada”, habría dicho Maradona, en referencia a Juan Pablo II.